Course cycliste La Polynormande Saint-Martin-de-Landelles Saint-Hilaire-du-Harcouët
dimanche 16 août 2026 · Saint-Martin-de-Landelles · Saint-Hilaire-du-Harcouët
Informations pratiques
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Course cycliste La Polynormande
Saint-Martin-de-Landelles Place des Bignons Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
La Polynormande course cycliste Élites Pro se disputera d’Avranches à St Martin de Landelles. Ce sera la 11ème manche de la Coupe de France FDJ pro Hommes. Le matin à St Martin De Landelles se déroulera La Polycadets, 8ème manche du Trophée Madiot, sur un circuit 4,825 km à parcourir 13 fois.
Programme de la journée
ST MARTIN-DE-LANDELLES
– 9h Polycadets
– 13h arrivée du peloton professionnel sur le circuit final pour 11 tours
– 16h cérémonie protocolaire
– toute la journée Village Poly retransmission de l’épreuve sur écran géant restauration et buvette toute la journée, notamment formule plateau repas le midi et moules-frites le soir espace jeux pour les enfants défi Poly pédalez pour la bonne cause boutique Poly soirée musicale avec le groupe Déclic.
AVRANCHES
– 10h30 présentation des équipes place Carnot
– 12h00 départ fictif place Carnot
– 12h15 départ réel vers St Martin-de-Landelles en passant par Isigny-le-Buat, depuis l’avenue des Rochers. .
Saint-Martin-de-Landelles Place des Bignons Saint-Hilaire-du-Harcouët 50730 Manche Normandie
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English : Course cycliste La Polynormande
L’événement Course cycliste La Polynormande Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-08-03 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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