Saint-Patrick’s Day Maison de la Harpe Dinan
Saint-Patrick’s Day Maison de la Harpe Dinan samedi 14 mars 2026.
Saint-Patrick’s Day
Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Venez célébrer la Saint-Patrick à la Maison de la Harpe !
À l’occasion de la Saint-Patrick, retrouvez Florence Jamain pour un moment musical chaleureux à la Maison de la Harpe.
Réservation conseillée par téléphone .
Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 36 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Saint-Patrick’s Day Dinan a été mis à jour le 2026-02-28 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme