Saint-Philibert à Servaville-Salmoville Servaville-Salmonville
samedi 29 août 2026 · Servaville-Salmonville
Informations pratiques
Servaville-Salmonville
Saint-Philibert à Servaville-Salmoville
Rue de la Briquetterie Servaville-Salmonville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-30 22:30:00
Date(s) :
2026-08-29
La commune de Servaville-Salmoville sa fête patronale le 29 et 30 août !
Au programme du 29 août
– Dès 14h Fête foraine
Au programme du 30 août
– 10h30 Messe des moissons
– Dès 14h Fête foraine
– Dès 15h Corso fleuri et tracteurs anciens
– De 16h à 19h Visite de l’église Saint-Clément
– 17h Lâché de ballons par les enfants
– 22h Retraite aux flambeaux et défilé de chars illuminés
– 22h30 Feu d’artifice
Venez nombreux ! .
Rue de la Briquetterie Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 50 03 mairie@sierville.fr
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English : Saint-Philibert à Servaville-Salmoville
L’événement Saint-Philibert à Servaville-Salmoville Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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