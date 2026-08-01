Informations pratiques

Servaville-Salmonville

Saint-Philibert à Servaville-Salmoville

Rue de la Briquetterie Servaville-Salmonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-30 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La commune de Servaville-Salmoville sa fête patronale le 29 et 30 août !

Au programme du 29 août

– Dès 14h Fête foraine

Au programme du 30 août

– 10h30 Messe des moissons

– Dès 14h Fête foraine

– Dès 15h Corso fleuri et tracteurs anciens

– De 16h à 19h Visite de l’église Saint-Clément

– 17h Lâché de ballons par les enfants

– 22h Retraite aux flambeaux et défilé de chars illuminés

– 22h30 Feu d’artifice

Venez nombreux ! .

Rue de la Briquetterie Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 50 03 mairie@sierville.fr

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English : Saint-Philibert à Servaville-Salmoville

L’événement Saint-Philibert à Servaville-Salmoville Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin