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AGENDA · Servaville-Salmonville

Saint-Philibert à Servaville-Salmoville Servaville-Salmonville

samedi 29 août 2026 · Servaville-Salmonville

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue de la Briquetterie
Ville
76116 Servaville-Salmonville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Servaville-Salmonville

Saint-Philibert à Servaville-Salmoville

Rue de la Briquetterie Servaville-Salmonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-30 22:30:00

Date(s) :
2026-08-29

La commune de Servaville-Salmoville sa fête patronale le 29 et 30 août !

Au programme du 29 août

– Dès 14h Fête foraine

Au programme du 30 août

– 10h30 Messe des moissons
– Dès 14h Fête foraine
– Dès 15h Corso fleuri et tracteurs anciens
– De 16h à 19h Visite de l’église Saint-Clément
– 17h Lâché de ballons par les enfants
– 22h Retraite aux flambeaux et défilé de chars illuminés
– 22h30 Feu d’artifice

Venez nombreux !   .

Rue de la Briquetterie Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 50 03  mairie@sierville.fr

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English : Saint-Philibert à Servaville-Salmoville

L’événement Saint-Philibert à Servaville-Salmoville Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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