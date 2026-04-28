Saint-Privat en fête ! Saint-Privat
Saint-Privat en fête ! Saint-Privat vendredi 21 août 2026.
Saint-Privat
Saint-Privat en fête !
Saint-Privat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
Manifestation festive organisée à Saint Privat proposant plusieurs temps forts tout au long de l année avec des animations conviviales pour tous les publics. Au programme loto, fête de la musique et fête foraine avec spectacles, concerts et animations variées. Restauration et buvette sur place. .
Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 43 61
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English : Saint-Privat en fête !
L’événement Saint-Privat en fête ! Saint-Privat a été mis à jour le 2026-04-28 par Corrèze Tourisme
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