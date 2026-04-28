Saint-Privat

Saint-Privat en fête !

Saint-Privat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

Manifestation festive organisée à Saint Privat proposant plusieurs temps forts tout au long de l année avec des animations conviviales pour tous les publics. Au programme loto, fête de la musique et fête foraine avec spectacles, concerts et animations variées. Restauration et buvette sur place. .

Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 43 61

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English : Saint-Privat en fête !

L’événement Saint-Privat en fête ! Saint-Privat a été mis à jour le 2026-04-28 par Corrèze Tourisme