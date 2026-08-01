LES SALCES EN FÊTE Saint-Privat
vendredi 14 août 2026 · Saint-Privat
Informations pratiques
Saint-Privat
LES SALCES EN FÊTE
Saint-Privat Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Les Salces en Fête!
Fête votive sur 3 jours du 14 au 16 août
Concours de pétanque, apéro brochettes en musique, soirée animée en musique…
LES SALCES EN FÊTE
Vendredi 14 août
15h: concours de pétanque
19h Apéro brochettes en musique
22h: soirée animée DJ STANY
Samedi 15 août
15h: concours de pétanque
19h Apéro brochettes en musique
20h: Repas Rougail Saucisse Sur réservation / 06 03 25 23 29
22h: soirée animée DJ GAEL
Dimanche 16 août
10h: tour de ville déguisé Les Salces
15h: concours de pétanque
19h Apéro brochettes en musique
22h: soirée Fluo animée DJ GAEL .
Saint-Privat 34700 Hérault Occitanie +33 7 71 74 57 90
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English :
Les Salces Celebrates!
A 3-day festival—August 14–16
Pétanque tournament, skewers and drinks with live music, an evening of live music…
L’événement LES SALCES EN FÊTE Saint-Privat a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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