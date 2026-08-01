Informations pratiques

Saint-Privat

LES SALCES EN FÊTE

Saint-Privat Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Les Salces en Fête!

Fête votive sur 3 jours du 14 au 16 août

Concours de pétanque, apéro brochettes en musique, soirée animée en musique…

LES SALCES EN FÊTE

Vendredi 14 août

15h: concours de pétanque

19h Apéro brochettes en musique

22h: soirée animée DJ STANY

Samedi 15 août

15h: concours de pétanque

19h Apéro brochettes en musique

20h: Repas Rougail Saucisse Sur réservation / 06 03 25 23 29

22h: soirée animée DJ GAEL

Dimanche 16 août

10h: tour de ville déguisé Les Salces

15h: concours de pétanque

19h Apéro brochettes en musique

22h: soirée Fluo animée DJ GAEL .

Saint-Privat 34700 Hérault Occitanie +33 7 71 74 57 90

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English :

Les Salces Celebrates!

A 3-day festival—August 14–16

Pétanque tournament, skewers and drinks with live music, an evening of live music…

L’événement LES SALCES EN FÊTE Saint-Privat a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC