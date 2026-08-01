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AGENDA · Saint-Privat

LES SALCES EN FÊTE Saint-Privat

vendredi 14 août 2026 · Saint-Privat

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
34700 Saint-Privat
Département
Hérault
Tarif

Saint-Privat

LES SALCES EN FÊTE

Saint-Privat Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

Les Salces en Fête!
Fête votive sur 3 jours du 14 au 16 août
Concours de pétanque, apéro brochettes en musique, soirée animée en musique…
LES SALCES EN FÊTE
Vendredi 14 août
15h: concours de pétanque
19h Apéro brochettes en musique
22h: soirée animée DJ STANY

Samedi 15 août
15h: concours de pétanque
19h Apéro brochettes en musique
20h: Repas Rougail Saucisse Sur réservation / 06 03 25 23 29
22h: soirée animée DJ GAEL

Dimanche 16 août
10h: tour de ville déguisé Les Salces
15h: concours de pétanque
19h Apéro brochettes en musique
22h: soirée Fluo animée DJ GAEL   .

Saint-Privat 34700 Hérault Occitanie +33 7 71 74 57 90 

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English :

Les Salces Celebrates!
A 3-day festival—August 14–16
Pétanque tournament, skewers and drinks with live music, an evening of live music…

L’événement LES SALCES EN FÊTE Saint-Privat a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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