Soirée d’antan à Saint-Privat Saint-Privat
vendredi 7 août 2026 · Saint-Privat
Informations pratiques
Saint-Privat
Soirée d’antan à Saint-Privat
15 rue de la Gane Saint-Privat Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Soirée folklorique avec bal animée par le groupe “Les Amis de la Bourrée”. Dégustation de spécialités locales à la carte (pounti, chou farci, truffade, jambon, fromage, flognarde) dans une ambiance conviviale a .
15 rue de la Gane Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 28 31
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English : Soirée d’antan à Saint-Privat
L’événement Soirée d’antan à Saint-Privat Saint-Privat a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme
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