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AGENDA · Saint-Privat

Soirée d’antan à Saint-Privat Saint-Privat

vendredi 7 août 2026 · Saint-Privat

Soirée d’antan à Saint-Privat Saint-Privat

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
15 rue de la Gane
Ville
19220 Saint-Privat
Département
Corrèze
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Saint-Privat

Soirée d’antan à Saint-Privat

15 rue de la Gane Saint-Privat Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Soirée folklorique avec bal animée par le groupe “Les Amis de la Bourrée”. Dégustation de spécialités locales à la carte (pounti, chou farci, truffade, jambon, fromage, flognarde) dans une ambiance conviviale a   .

15 rue de la Gane Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 28 31 

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English : Soirée d’antan à Saint-Privat

L’événement Soirée d’antan à Saint-Privat Saint-Privat a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme

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