Saint-Privat

STAGE IMMERSIF DE DANSE-VOLTIGE

Gîte de Cantagal Saint-Privat Hérault

Tarif : 260 – 260 – 320 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

STAGE IMMERSIF DE DANSE-VOLTIGE

Bienvenue à Cantagal, un lieu hors du commun niché sur les hauteurs de la vallée de l’Hérault, au pied du Larzac.

Nature luxuriante, gîtes insolites et artistiques tout confort, piscine et espaces détente pour un week-end unique.

Deux journées immersives pour explorer le mouvement, l’apesanteur et la créativité dans un cadre naturel exceptionnel.

Arrivée vendredi 11 septembre au soir

Stage 12 & 13 septembre de 9h30 — 12h30 et 14h30 — 17h30

Découverte des sensations, Apprentissage de figures, recherche chorégraphique, travail collectif

Tarif 320€ tout compris (stage de danse-voltige + hébergement)

Option camping possible

infos et réservations 07 86 62 43 68

association@tetenlair-dansevoltige.com .

Gîte de Cantagal Saint-Privat 34700 Hérault Occitanie +33 7 86 62 43 68 association@tetenlair-dansevoltige.com

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English :

IMMERSIVE ACROBATIC DANCE WORKSHOP

L’événement STAGE IMMERSIF DE DANSE-VOLTIGE Saint-Privat a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC