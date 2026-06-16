STAGE IMMERSIF DE DANSE-VOLTIGE Saint-Privat
STAGE IMMERSIF DE DANSE-VOLTIGE Saint-Privat vendredi 11 septembre 2026.
Saint-Privat
STAGE IMMERSIF DE DANSE-VOLTIGE
Gîte de Cantagal Saint-Privat Hérault
Tarif : 260 – 260 – 320 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
STAGE IMMERSIF DE DANSE-VOLTIGE
Bienvenue à Cantagal, un lieu hors du commun niché sur les hauteurs de la vallée de l’Hérault, au pied du Larzac.
Nature luxuriante, gîtes insolites et artistiques tout confort, piscine et espaces détente pour un week-end unique.
Deux journées immersives pour explorer le mouvement, l’apesanteur et la créativité dans un cadre naturel exceptionnel.
Arrivée vendredi 11 septembre au soir
Stage 12 & 13 septembre de 9h30 — 12h30 et 14h30 — 17h30
Découverte des sensations, Apprentissage de figures, recherche chorégraphique, travail collectif
Tarif 320€ tout compris (stage de danse-voltige + hébergement)
Option camping possible
infos et réservations 07 86 62 43 68
association@tetenlair-dansevoltige.com .
Gîte de Cantagal Saint-Privat 34700 Hérault Occitanie +33 7 86 62 43 68 association@tetenlair-dansevoltige.com
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English :
IMMERSIVE ACROBATIC DANCE WORKSHOP
L’événement STAGE IMMERSIF DE DANSE-VOLTIGE Saint-Privat a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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