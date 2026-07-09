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AGENDA · Saint-Privat

Brocante à Saint-Privat Saint-Privat

dimanche 2 août 2026 · Saint-Privat

Brocante à Saint-Privat Saint-Privat

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place du Champ de Foire
Ville
19220 Saint-Privat
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Privat

Brocante à Saint-Privat

Place du Champ de Foire Saint-Privat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

L’Amicale Européenne de la Xaintrie organise sa 25e brocante / vide-greniers, ouverte aux chineurs comme aux exposants, dans une ambiance conviviale. Un apéro-concert sera animé par le Vintage Rock Band, le photographe ambulant Michel Meilhac se promènera dans les allées et Christophe Caron proposera un atelier récup et bricolette . Vous pourrez profiter de la buvette et déguster des grillades.   .

Place du Champ de Foire Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 84 99 86 

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English : Brocante à Saint-Privat

L’événement Brocante à Saint-Privat Saint-Privat a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

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