Concert de Rusty Wheels à Saint-Privat Saint-Privat
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Privat
Informations pratiques
Saint-Privat
Concert de Rusty Wheels à Saint-Privat
59 Rue de la Xaintrie Saint-Privat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le groupe Rusty Wheels propose un concert inspiré des musiques américaines des années 1950. Son répertoire mêle swing, gospel, blues du Mississippi et rock’n’roll dans une ambiance festive et conviviale. .
59 Rue de la Xaintrie Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 26 83
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English : Concert de Rusty Wheels à Saint-Privat
L’événement Concert de Rusty Wheels à Saint-Privat Saint-Privat a été mis à jour le 2026-06-20 par Corrèze Tourisme
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