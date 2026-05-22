Saint-Privat

Concert et visite guidée de l’église de Saint-Privat

23 Rue de la Xaintrie Saint-Privat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Dans le cadre de la Nuit des Églises, l’église de Saint-Privat accueille une journée d’animation autour du patrimoine et de la musique. Une visite guidée de l’église permet de découvrir l’histoire et l’architecture du lieu avant un concert de chansons françaises et de chants sacrés interprété par l’Ensemble Cantabile de Monceaux-sur-Dordogne, accompagné au piano et à la guitare. .

23 Rue de la Xaintrie Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 59 39 91

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English : Concert et visite guidée de l’église de Saint-Privat

L’événement Concert et visite guidée de l’église de Saint-Privat Saint-Privat a été mis à jour le 2026-05-22 par Corrèze Tourisme