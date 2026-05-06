Saint-Privat

Marché des Producteurs de Pays de Saint Privat

Place du Champ de Foire Saint-Privat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

A Saint Privat , place du champ de foire, venez déguster des produits locaux.

Des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour consommer les produits achetés sur le Marché des Producteurs de Pays.

Produits Agneau, Bière, Bœuf, Vin, Légumes, Fromage de vache, Miel et dérivés, Tourtous, Pain

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Place du Champ de Foire Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché des Producteurs de Pays de Saint Privat

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Saint Privat Saint-Privat a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze