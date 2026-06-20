Concert No Name à Saint-Privat Saint-Privat
samedi 4 juillet 2026 · Saint-Privat
Informations pratiques
Saint-Privat
Concert No Name à Saint-Privat
59 Rue de la Xaintrie Saint-Privat Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez profiter d’un concert d’inspiration Rock et Blues avec trois musiciens et une chanteuse, accueillis par l’Hôtel de la Poste à Saint-Privat.
Restauration sur place. Prix libre pour les musiciens ! .
59 Rue de la Xaintrie Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 26 83
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English : Concert No Name à Saint-Privat
L’événement Concert No Name à Saint-Privat Saint-Privat a été mis à jour le 2026-06-20 par Corrèze Tourisme
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