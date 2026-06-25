C’est Ma Tournée concert d’Armoni (violon électro-acoustique) Saint-Privat
lundi 6 juillet 2026 · Saint-Privat
Informations pratiques
Saint-Privat
C’est Ma Tournée concert d’Armoni (violon électro-acoustique)
Saint-Privat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Basée à Clermont-Ferrand, la musicienne multi-instrumentiste Marion Lhoutellier aka Armoni mène sans relâche une recherche qui mêle de façon intime acoustique pure et sons synthétisés. Jonglant entre boîte à rythme et violon virtuose, elle livre des morceaux épiques et émotifs
Ce concert est organisé par la Xaintrie Val’ Dordogne, la commune de Camps, le Foyer Rural, la Ligue de l’enseignement FAL19 et Des Lendemains qui Chantent .
Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 36 93 30
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English : C’est Ma Tournée concert d’Armoni (violon électro-acoustique)
L’événement C’est Ma Tournée concert d’Armoni (violon électro-acoustique) Saint-Privat a été mis à jour le 2026-06-25 par Corrèze Tourisme
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