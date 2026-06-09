Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival

Quai Robert Richet Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Festival convivial et intergénérationnel autour de la cuisine nomade du monde et des découvertes artistiques au travers de concerts, DJ Set et d’animations. Le Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival propose des concerts gratuits et des plats que vous ne goûterez pas ailleurs avec vue imprenable sur la mer.

Programme du samedi

Animations dès 12h30 avec Apéro musical de JULIEN TINÉ, Ateliers culinaires de C DOUDEH (2 sessions de 1H (10 pers max), 14h30 et 16h30, réservation auprès de l’office de tourisme).

Concerts à partir de 19h TARAFIKANTS (musique des Balkans), ALUMINÉ

GUERRERO (chanson argentine fusion charango) et GABRIEL SAGLIO (Musique

métissé). .

Quai Robert Richet Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80

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English :

L’événement Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme