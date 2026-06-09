Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival Saint-Quay-Portrieux
Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival Saint-Quay-Portrieux dimanche 30 août 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival
Quai Robert Richet Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Festival convivial et intergénérationnel autour de la cuisine nomade du monde et des découvertes artistiques au travers de concerts, DJ Set et d’animations. Le Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival propose des concerts gratuits et des plats que vous ne goûterez pas ailleurs avec vue imprenable sur la mer.
Programme du dimanche
Dès 12h30 Concert déjeuner avec le duo d’artistes HEAT WAVE et
CORINNE SAHRAOUI (Musique afro-américaine sixties). .
Quai Robert Richet Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80
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English :
L’événement Saint-Quay-Portrieux Food Truck Festival Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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