Saint-Saulve

Saint-Saulve en Fête !

Saint-Saulve Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-12

Fête Nationale à Saint-Saulve Trois jours de festivités au Parc du Rôleur !

Célébrez la Fête Nationale à Saint-Saulve à travers un programme festif, convivial et intergénérationnel étalé sur trois journées exceptionnelles. Rejoignez-nous au Parc du Rôleur pour partager des moments inoubliables en famille ou entre amis !

Dimanche 12 Juillet (de 12h à 18h) Le Pique-Nique Républicain

Lancez les festivités sous le signe de la convivialité ! Apportez votre panier ou profitez des foodtrucks et du bar installés sur place.

Au programme pour les enfants et ados Château gonflable, l’ambiance endiablée du Disco Kids, et un grand Concours DJ réservé aux jeunes de 10 à 17 ans (inscriptions via QR code avant le 5 juillet).

Aux platines Retrouvez l’ambiance musicale assurée par DJ Chris Loop et DJ Johan Dezoo.

Lundi 13 Juillet (de 17h à 23h30) La Garden République

Prolongez la fête en fin d’après-midi et en soirée dans une ambiance magique et illuminée.

Animations Laissez-vous rythmer par un Show Percu dynamique.

À 21h15 Ne manquez pas la traditionnelle Retraite aux flambeaux, avec un départ prévu depuis le Kiosque.

À 23h00 Émerveillez-vous devant le grand Feu d’artifice qui illuminera le ciel de Saint-Saulve.

Mardi 14 Juillet (à 10h45) Commémoration

Un moment de recueillement et de tradition républicaine aura lieu pour clôturer ces célébrations.

Rendez-vous Cérémonie officielle au Monument aux Morts.

Fête Nationale à Saint-Saulve Trois jours de festivités au Parc du Rôleur !

Célébrez la Fête Nationale à Saint-Saulve à travers un programme festif, convivial et intergénérationnel étalé sur trois journées exceptionnelles. Rejoignez-nous au Parc du Rôleur pour partager des moments inoubliables en famille ou entre amis !

Dimanche 12 Juillet (de 12h à 18h) Le Pique-Nique Républicain

Lancez les festivités sous le signe de la convivialité ! Apportez votre panier ou profitez des foodtrucks et du bar installés sur place.

Au programme pour les enfants et ados Château gonflable, l’ambiance endiablée du Disco Kids, et un grand Concours DJ réservé aux jeunes de 10 à 17 ans (inscriptions via QR code avant le 5 juillet).

Aux platines Retrouvez l’ambiance musicale assurée par DJ Chris Loop et DJ Johan Dezoo.

Lundi 13 Juillet (de 17h à 23h30) La Garden République

Prolongez la fête en fin d’après-midi et en soirée dans une ambiance magique et illuminée.

Animations Laissez-vous rythmer par un Show Percu dynamique.

À 21h15 Ne manquez pas la traditionnelle Retraite aux flambeaux, avec un départ prévu depuis le Kiosque.

À 23h00 Émerveillez-vous devant le grand Feu d’artifice qui illuminera le ciel de Saint-Saulve.

Mardi 14 Juillet (à 10h45) Commémoration

Un moment de recueillement et de tradition républicaine aura lieu pour clôturer ces célébrations.

Rendez-vous Cérémonie officielle au Monument aux Morts. .

Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France

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English :

National Holiday in Saint-Saulve: Three Days of Festivities at Parc du Réfleur!

Celebrate the National Holiday in Saint-Saulve with a festive, friendly, and intergenerational program spread over three exceptional days. Join us at Parc du R%F4leur to share unforgettable moments with family or friends!

Sunday, July 12 (12 p.m. to 6 p.m.): The Republican Picnic

Kick off the festivities in a friendly atmosphere! Bring your own picnic basket or enjoy the food trucks and bar set up on site.

On the agenda for kids and teens: a bouncy castle, the wild atmosphere of Disco Kids, and a big DJ Contest open to young people ages 10 to 17 (register via QR code before July 5).

On the decks: Enjoy the musical atmosphere provided by DJ Chris Loop and DJ Johan Dezoo.

Monday, July 13 (5:00 PM–11:30 PM): La Garden République

Keep the party going in the late afternoon and evening in a magical, illuminated setting.

Entertainment: Let yourself be carried away by a dynamic percussion show.

9:15 p.m.: Don’t miss the traditional torchlight procession, set to depart from the Bandstand.

%C0 11:00 PM: Marvel at the grand fireworks display that will light up the sky over Saint-Saulve.

Tuesday, July 14 (%E0 10:45 AM): Commemoration

A moment of reflection and republican tradition will take place to bring these celebrations to a close.

Location: Official ceremony at the War Memorial.

L’événement Saint-Saulve en Fête ! Saint-Saulve a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Valenciennes