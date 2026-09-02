SAINT-VALENTIN LE DÎNER EN TÉLÉCABINE HAUTE GARONNE MONTAGNE Bagnères-de-Luchon
dimanche 14 février 2027 · HAUTE GARONNE MONTAGNE · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
SAINT-VALENTIN LE DÎNER EN TÉLÉCABINE
HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14
fin : 2027-02-14
Date(s) :
2027-02-14
Une expérience culinaire unique dans la Télécabine de Luchon-Superbagnères la 4ᵉ édition est lancée !
Une soirée rare, intime et mémorable… et des places très limitées.
Le Dîner en télécabine de Luchon-Superbagnères s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux en quête d’une expérience hors du commun.
Le concept qui a fait sa renommée reste inchangé
Installez-vous confortablement à bord de votre cabine privatisée et laissez-vous porter par une expérience gastronomique unique, suspendue dans les airs, où le rythme du service suit celui de votre voyage au-dessus des sommets.
Assurez-vous de vivre l’une des expériences les plus singulières des Pyrénées. .
HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00
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English :
A unique culinary experience on the Luchon-Superbagnères gondola: the 4th edition is here!
A rare, intimate, and memorable evening… with very limited seating.
L’événement SAINT-VALENTIN LE DÎNER EN TÉLÉCABINE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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