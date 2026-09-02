SAINT-VALENTIN LE DÎNER EN TÉLÉCABINE HAUTE GARONNE MONTAGNE Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

SAINT-VALENTIN LE DÎNER EN TÉLÉCABINE

HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2027-02-14

Une expérience culinaire unique dans la Télécabine de Luchon-Superbagnères la 4ᵉ édition est lancée !

Une soirée rare, intime et mémorable… et des places très limitées.

Le Dîner en télécabine de Luchon-Superbagnères s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux en quête d’une expérience hors du commun.

Le concept qui a fait sa renommée reste inchangé

Installez-vous confortablement à bord de votre cabine privatisée et laissez-vous porter par une expérience gastronomique unique, suspendue dans les airs, où le rythme du service suit celui de votre voyage au-dessus des sommets.

Assurez-vous de vivre l’une des expériences les plus singulières des Pyrénées. .

HAUTE GARONNE MONTAGNE Avenue Galliéni Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00

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English :

A unique culinary experience on the Luchon-Superbagnères gondola: the 4th edition is here!

A rare, intimate, and memorable evening… with very limited seating.

L’événement SAINT-VALENTIN LE DÎNER EN TÉLÉCABINE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE