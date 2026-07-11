FOIRE DE LUCHON Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

FOIRE DE LUCHON

Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Un temps fort pour l’élevage de montagne Haut-Garonnais !

Vente d’animaux d’estives ovins, bovins et équins Marché de producteurs et artisans Démonstration tonte de brebis et chiens de troupeau Exposition d’animaux Jeux Balades à poney.

Réservation repas auprès de l’Office de Tourisme.

Organisée par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne avec les Éleveurs du Luchonnais.

Programme

9h -12h Vente des animaux

10h30 Présentation de races de chevaux

11h30: Présentation de la race Gasconne des Pyrénées

12h -15h Repas (*)

14h 16h30 Concours départemental de chevaux de trait

16h30 Concours de brebis (remise des prix)

17h30 Mini-transhumance dans la ville de Luchon

19h00 Restauration rapide proposée par les éleveurs

Apéritifs du midi et du soir animés par La Band’a toni.

(*) MENU DU MIDI 23 € Menu enfant 12€

– Salade de gésiers et lardons Cochon à la broche Pommes de terre persillade Fromage de pays Tourte aux myrtilles et crème anglaise Vin et café compris;

Vente des repas sur place et en ligne sur www.pyrenees31.com

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 05 61 79 21 21.

Cet événement est à l’initiative des éleveurs du Luchonnais, avec la volonté de toucher à la fois les professionnels et le grand public et de valoriser l’élevage transhumant en Haute-Garonne. La Foire de Luchon se place dans la grande tradition des foires d’antan, avec la volonté de créer un temps fort, convivial, d’échanges et de partages pour les éleveurs de la montagne et entre producteurs et consommateurs.

Véritable rendez-vous annuel du pastoralisme en Haute-Garonne, la Foire propose des bêtes à la vente qui descendent d’estive (bovins, ovins, équins).

Ce rendez-vous est un moment d’échange et de rencontre entre les éleveurs.

C’est une Foire qui sert également de vitrine instructive pour l’élevage transhumant auprès du grand public.

Tout au long de la journée, un marché de producteurs et des animations seront organisées pour montrer les différentes facettes du métier avec notamment des démonstrations de chiens de troupeaux, de tonte de brebis et des expositions d’animaux.

La foire de Luchon est organisée par la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et les éleveurs du Luchonnais avec le concours de la Mairie de Luchon, la Communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises et le Conseil Départemental de Haute-Garonne. .

Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

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English :

A highlight for mountain livestock farming in Haut-Garonne!

Summer pasture animal sale: sheep, cattle, and horses Farmers’ and artisans’ market Sheep shearing and herding dog demonstrations Animal exhibition Games Pony rides.

Reserve meals through the Tourist Office.

L’événement FOIRE DE LUCHON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE