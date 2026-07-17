JOURNÉES PYRÉNÉENNES Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

JOURNÉES PYRÉNÉENNES

Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Série de conférences sur le thème la vie dans le pays de Luchon au temps de… et proposées par l’Académie Julien Sacaze.

Soubrettes et cocottes à la Belle Époque par Martine Prouillac.

Entrée libre. .

Place Richelieu CASINO DE LUCHON Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

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English :

A series of lectures on the theme “Life in the Luchon region during the time of…” presented by the Julien Sacaze Academy.

Maids and Courtesans in the Belle Époque by Martine Prouillac.

L’événement JOURNÉES PYRÉNÉENNES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE