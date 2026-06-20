Sainte Jalle en fête Sainte-Jalle
Sainte Jalle en fête Sainte-Jalle vendredi 10 juillet 2026.
Sainte-Jalle
Sainte Jalle en fête
Village Sainte-Jalle Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Fête de Sainte Jalle du vendredi au dimanche avec concours de pétanque, soirée dansante, course de caisse à savon, restauration sur place et feu d’artifice.
.
Village Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitefetes.saintejalle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sainte Jalle Festival from Friday through Sunday, featuring a pétanque tournament, a dance party, a soapbox derby, on-site food, and fireworks.
L’événement Sainte Jalle en fête Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale