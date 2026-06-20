Sainte-Jalle

Sainte Jalle en fête

Village Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Fête de Sainte Jalle du vendredi au dimanche avec concours de pétanque, soirée dansante, course de caisse à savon, restauration sur place et feu d’artifice.

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Village Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitefetes.saintejalle@gmail.com

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English :

Sainte Jalle Festival from Friday through Sunday, featuring a pétanque tournament, a dance party, a soapbox derby, on-site food, and fireworks.

L’événement Sainte Jalle en fête Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale