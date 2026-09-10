Sainte-Luce / Visite guidée de l’ancienne Distillerie Trois Rivières, Distillerie Trois Rivières, Sainte-Luce

Informations pratiques

Sainte-Luce / Visite guidée de l’ancienne Distillerie Trois Rivières 19 et 20 septembre Distillerie Trois Rivières Martinique

Se présenter à l’accueil au moins 15 minutes avant l’horaire de visite choisi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Samedi et dimanche après-midi, embrassez l’univers de Trois Rivières à travers la visite guidée de l’ancienne distillerie pour mieux comprendre ce terroir du sud si spécifique. Du broyage aux chais de vieilissement, suivez nos guides tout en laissant votre imagination vaguer le long de la balade, au milieu des formes moléculaires de l’immense fresque au sol ! Vous apprécierez également la dégustation depuis la terrasse de la boutique

Dégustation réservée aux personnes majeures.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Distillerie Trois Rivières 1695 Route De Trois Rivières D7, Sainte-Luce, Le Marin Sainte-Luce 97228 Martinique Martinique

Samedi et dimanche après-midi, embrassez l’univers de **Trois Rivières** à travers la **visite guidée de l’ancienne distillerie** pour mieux comprendre ce terroir du sud si spécifique. Du broyage aux…

Jordan Beal