Sainte-Maxime Rêves Auto Sainte-Maxime
Sainte-Maxime Rêves Auto Sainte-Maxime samedi 26 septembre 2026.
Sainte-Maxime Rêves Auto
Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Après l’immense succès de la première édition en 2025, Sainte-Maxime Rêves Auto revient les 26 et 27 septembre !
.
Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sainte-Maxime Rêves Auto
After the immense success of the first edition in 2025, Sainte-Maxime Rêves Auto returns on September 26 and 27 !
An exceptional gathering of passion, elegance, and mechanics. The city will become an open-air exhibition center, featuring more than 200 vehicles, classic and luxury motorcycles, numerous exhibitors and dealers, spare parts, accessories, concerts, elegance competitions, and more.
Whether you’re a collector, an enthusiast, or simply curious, come experience your passion for automobiles in an idyllic setting, in the heart of the Gulf of Saint-Tropez.
Locations: Promenade A. Simon-Lorière, Avenue Charles de Gaulle, Avenue Jean Jaurès, Marquee of the Théâtre de la Mer, Boulodrome and Prince Bertil parking lot, Place Mermoz.
Event Highlights:
L’événement Sainte-Maxime Rêves Auto Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime