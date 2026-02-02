Sainte-Maxime Rêves Auto Sainte-Maxime

Sainte-Maxime Rêves Auto

Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

2026-09-26

Après l’immense succès de la première édition en 2025, Sainte-Maxime Rêves Auto revient les 26 et 27 septembre !

Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

English : Sainte-Maxime Rêves Auto

After the immense success of the first edition in 2025, Sainte-Maxime Rêves Auto returns on September 26 and 27 !



An exceptional gathering of passion, elegance, and mechanics. The city will become an open-air exhibition center, featuring more than 200 vehicles, classic and luxury motorcycles, numerous exhibitors and dealers, spare parts, accessories, concerts, elegance competitions, and more.



Whether you’re a collector, an enthusiast, or simply curious, come experience your passion for automobiles in an idyllic setting, in the heart of the Gulf of Saint-Tropez.





Locations: Promenade A. Simon-Lorière, Avenue Charles de Gaulle, Avenue Jean Jaurès, Marquee of the Théâtre de la Mer, Boulodrome and Prince Bertil parking lot, Place Mermoz.



Event Highlights:

