Saison culturelle Bezperan Collectif Bilaka Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Bezperan Collectif Bilaka Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie mardi 12 mai 2026.

Saison culturelle Bezperan Collectif Bilaka

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Bezperan est le fruit de longues réflexions entre le metteur en scène Daniel San Pedro et les interprètes du collectif basque Bilaka. L’univers de Bilaka est pluridisciplinaire, fondé sur la réinterprétation des pratiques dansées et musicales traditionnelles.

Cette nouvelle pièce réunit une formation de quatre musiciens et de huit danseurs comme c’est le cas dans la plupart des danses traditionnelles basques. Si le collectif puise dans les danses de répertoire telles que les danses de bâtons (Makil dantza) ou les danses de ruban (Zinta dantza), il s’inspire également de l’énergie brute et sauvage déployée par Nijinski dans Le Sacre du Printemps.

Bezperan célèbre le retour du printemps et raconte l’histoire de ces hommes et de ces femmes sur les hauteurs de Behorlegi, qui, un soir d’hiver, parlent aux abeilles et implorent la terre pour réveiller la nature.

Dès 9 ans. .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

English : Saison culturelle Bezperan Collectif Bilaka

German : Saison culturelle Bezperan Collectif Bilaka

Italiano :

Espanol : Saison culturelle Bezperan Collectif Bilaka

L’événement Saison culturelle Bezperan Collectif Bilaka Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn