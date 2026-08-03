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Saison Culturelle C’est Quand qu’on va où ? Renaud 75-95 Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire

vendredi 20 novembre 2026 · Espace culturel du Monteil · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace culturel du Monteil
Adresse
2 rue Henri Pourrat
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle C’est Quand qu’on va où ? Renaud 75-95

Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

C’est quand qu’on va où ? n’est pas un simple concert de reprises de chansons de Renaud Séchan.
C’est plutôt un hommage à une vie de création, d’écriture, d’engagement social et parfois politique.
A partir de 8 ans.
Durée 1h30.
  .

Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

When Are We Going Where? is not just a concert featuring covers of Renaud Séchan’s songs.
Rather, it’s a tribute to a life of creativity, writing, and social—and sometimes political—engagement.
For ages 8 and up.
Runtime: 1 hour 30 minutes.

L’événement Saison Culturelle C’est Quand qu’on va où ? Renaud 75-95 Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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