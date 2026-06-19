Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Visite apéro

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 11:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Visite de 45 minutes du centre historique du vieux Monistrol, depuis le Château des Evêques en passant par le couvent des Ursulines jusqu’à la tour d’Albret. Suivi d’une dégustation. Visite guidée par Sylvie Ciochetto, Office de Tourisme.

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Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

A 45-minute tour of the historic center of Old Monistrol, starting at the Château des Évêques, passing by the Ursuline Convent, and ending at the Albret Tower. Followed by a tasting. Guided tour led by Sylvie Ciochetto of the Tourist Office.

L’événement Visite apéro Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron