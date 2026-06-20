Se ressourcer au cœur des gorges de bilhard et du saint Marcelin. Monistrol-sur-Loire vendredi 31 juillet 2026.

Monistrol-sur-Loire

Se ressourcer au cœur des gorges de bilhard et du saint Marcelin.

place Néron Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Se ressourcer au coeur des Gorges de Bilhard et de Saint-Marcelin. Accompagné par Jp Cizeron, passionné de pêche et amoureux de la nature, découvrez les cascades, les marmites et les légendes associées à ce sentier situé à deux pas du bourg de Monistrol.

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place Néron Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Recharge your batteries in the heart of the Gorges de Bilhard and Saint-Marcelin. Accompanied by Jp Cizeron, a fishing enthusiast and nature lover, discover the waterfalls, the potholes and the legends associated with this trail located just a stone’s throw from the town of Monistrol.

L’événement Se ressourcer au cœur des gorges de bilhard et du saint Marcelin. Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron