Découverte-initiation à la Pêche au coup Etang d’ Antonianes Monistrol-sur-Loire mardi 11 août 2026.

Monistrol-sur-Loire

Découverte-initiation à la Pêche au coup

Etang d’ Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Découverte de la pêche au coup accompagnée de Philippe Cotte moniteur guide de pêche diplômé BPJEP et en partenariat avec la fédération de pêche. Matériel et appâts fournis. Etang d’Antonianes. Réservation office de tourisme Marches du Velay-Rochebaron

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Etang d’ Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

An introduction to coarse fishing led by Philippe Cotte, a BPJEP-certified fishing instructor and guide, in partnership with the fishing federation. Equipment and bait provided. Antonianes Pond. Reservations: Marches du Velay-Rochebaron Tourist Office

L’événement Découverte-initiation à la Pêche au coup Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron