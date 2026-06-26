Découverte-initiation à la Pêche au coup Etang d’ Antonianes Monistrol-sur-Loire
Découverte-initiation à la Pêche au coup Etang d’ Antonianes Monistrol-sur-Loire mardi 11 août 2026.
Monistrol-sur-Loire
Découverte-initiation à la Pêche au coup
Etang d’ Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Découverte de la pêche au coup accompagnée de Philippe Cotte moniteur guide de pêche diplômé BPJEP et en partenariat avec la fédération de pêche. Matériel et appâts fournis. Etang d’Antonianes. Réservation office de tourisme Marches du Velay-Rochebaron
.
Etang d’ Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An introduction to coarse fishing led by Philippe Cotte, a BPJEP-certified fishing instructor and guide, in partnership with the fishing federation. Equipment and bait provided. Antonianes Pond. Reservations: Marches du Velay-Rochebaron Tourist Office
L’événement Découverte-initiation à la Pêche au coup Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire)
- Ciné séniors Monistrol-sur-Loire 1 juillet 2026
- Balade en musique Echo nomade Parking Bouchardon Monistrol-sur-Loire 3 juillet 2026
- LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNE Initiation et démonstration de danses cubaines et latines Monistrol-sur-Loire 4 juillet 2026
- Exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au numérique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire 4 juillet 2026
- Atelier objets animés Château des Evêques Monistrol-sur-Loire 4 juillet 2026