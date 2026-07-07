Spectacle de cirque Rock’n’ Roll Circus 2 Le Beauvoir Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Spectacle de cirque Rock’n’ Roll Circus 2

Le Beauvoir Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Spectacle tout public.

8 artistes internationaux mêlant prouesses techniques, drôleries, poésie, émerveillement, le tout sur une musique live !

2h de show.

Réservation sur internet.

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Le Beauvoir Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

A show for all ages.

Eight international artists blending technical prowess, humor, poetry, and wonder—all set to live music!

A 2-hour show.

Book online.

L’événement Spectacle de cirque Rock’n’ Roll Circus 2 Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron