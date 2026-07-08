Spectacle de cirque Rock’n’ Roll Circus 2 Le Beauvoir Monistrol-sur-Loire
vendredi 7 août 2026 · Le Beauvoir · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Spectacle de cirque Rock’n’ Roll Circus 2
Le Beauvoir Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Spectacle tout public.
8 artistes internationaux mêlant prouesses techniques, drôleries, poésie, émerveillement, le tout sur une musique live !
2h de show.
Réservation sur internet.
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Le Beauvoir Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
A show for all ages.
Eight international artists blending technical prowess, humor, poetry, and wonder—all set to live music!
A 2-hour show.
Book online.
L’événement Spectacle de cirque Rock’n’ Roll Circus 2 Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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