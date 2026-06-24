Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

La vie au bord de l’eau pêche et cueillette en famille

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

La vie au bord de l’eau matinée pêche cueillette en famille. Venez découvrir la vie au fil de l’eau lors d’une partie de pêche-cueillette en famille. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Life by the Water: A Family Fishing and Foraging Morning. Come discover life by the water during a family fishing and foraging outing. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement La vie au bord de l’eau pêche et cueillette en famille Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron