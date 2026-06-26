Monistrol-sur-Loire

Week end Repos des Bois

777 route des razes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 145 – 145 – 145 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Au repos des bois une journée à explorer les plantes sauvages environnantes et les cuisiner au coin du feu, grimper dans les arbres et peut-être y dormir ! Le lendemain initiation au tir à l’arc. Sur réservation.

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777 route des razes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

In the peaceful woods, spend a day exploring the surrounding wild plants and cooking them over a campfire, climbing trees, and maybe even sleeping in them! The next day, try your hand at archery. Reservations required.

L’événement Week end Repos des Bois Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron