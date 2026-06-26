Week end Repos des Bois Monistrol-sur-Loire
Week end Repos des Bois Monistrol-sur-Loire samedi 1 août 2026.
Monistrol-sur-Loire
Week end Repos des Bois
777 route des razes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 145 – 145 – 145 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Au repos des bois une journée à explorer les plantes sauvages environnantes et les cuisiner au coin du feu, grimper dans les arbres et peut-être y dormir ! Le lendemain initiation au tir à l’arc. Sur réservation.
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777 route des razes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
In the peaceful woods, spend a day exploring the surrounding wild plants and cooking them over a campfire, climbing trees, and maybe even sleeping in them! The next day, try your hand at archery. Reservations required.
L’événement Week end Repos des Bois Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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