Atelier Origami Estival La Taniere des Jeux Monistrol-sur-Loire
Atelier Origami Estival La Taniere des Jeux Monistrol-sur-Loire samedi 25 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Atelier Origami Estival
La Taniere des Jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR
Tarif dégressif dès la 2ème personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Un atelier familial à la Tanière des jeux. Animé par Azacraft. Tout public à partir de 8 ans. 15h à 17h ou 17h30 à 19h30. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
.
La Taniere des Jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A family workshop at La Tanière des jeux. Hosted by Azacraft. All ages 8 and up. 3pm to 5pm or 5:30pm to 7:30pm. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Atelier Origami Estival Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire)
- LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Monistrol-sur-Loire 29 juin 2026
- Ciné séniors Monistrol-sur-Loire 1 juillet 2026
- Balade en musique Echo nomade Parking Bouchardon Monistrol-sur-Loire 3 juillet 2026
- Exposition 200 ans d’images animées de la lanterne magique au numérique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire 4 juillet 2026
- Atelier objets animés Château des Evêques Monistrol-sur-Loire 4 juillet 2026