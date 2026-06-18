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Ballet Manahau de Tahiti La capitelle Monistrol-sur-Loire

Ballet Manahau de Tahiti La capitelle Monistrol-sur-Loire vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : La capitelle

Adresse : 2 Bd François Mitterrand

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Ballet Manahau de Tahiti

La capitelle 2 Bd François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Eventail très complet des danses de Tahiti et d’autres îles de la
Polynésie française. Une expérience unique et vibrante qui
témoigne de la beauté de la Polynésie. Une interprétation
incroyablement humaine et chaleureuse.
  .

La capitelle 2 Bd François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

A very comprehensive selection of dances from Tahiti and other islands of
French Polynesia. A unique and vibrant experience that
showcases the beauty of Polynesia. An
incredibly human and heartwarming performance.

L’événement Ballet Manahau de Tahiti Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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