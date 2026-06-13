Ciné concert La Capitelle Monistrol-sur-Loire
Ciné concert La Capitelle Monistrol-sur-Loire vendredi 24 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Ciné concert
La Capitelle 2 boulevrad François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
les élèves de la classe de saxophone de l’EIMD. accompagnent la projection d’un florilège de films d’animation.
Le concert sera suivi d’un pot de l’amitié dans le hall.
Entrée gratuite dans la limite de 129 places.
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La Capitelle 2 boulevrad François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 32 10
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English :
Students from the EIMD saxophone class will provide musical accompaniment for a screening of a selection of animated films.
The concert will be followed by a reception in the lobby.
Free admission, limited to 129 seats.
L’événement Ciné concert Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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