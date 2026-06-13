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Ciné concert La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Ciné concert La Capitelle Monistrol-sur-Loire vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : La Capitelle

Adresse : 2 boulevrad François Mitterrand

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Ciné concert

La Capitelle 2 boulevrad François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

les élèves de la classe de saxophone de l’EIMD. accompagnent la projection d’un florilège de films d’animation.
Le concert sera suivi d’un pot de l’amitié dans le hall.
Entrée gratuite dans la limite de 129 places.
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La Capitelle 2 boulevrad François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 32 10 

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English :

Students from the EIMD saxophone class will provide musical accompaniment for a screening of a selection of animated films.
The concert will be followed by a reception in the lobby.
Free admission, limited to 129 seats.

L’événement Ciné concert Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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