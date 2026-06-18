Pêche à l’écrevisse Monistrol-sur-Loire
Pêche à l’écrevisse Monistrol-sur-Loire jeudi 30 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Pêche à l’écrevisse
Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10€ par personne.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 13:30:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Pêche et découverte des écrevisses de nos rivières avec la fédération de pêche en collaboration Philippe COTTE moniteur diplômé. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Fishing and discovering the crayfish of our rivers with the fishing federation in collaboration with Philippe COTTE, qualified instructor. Bookings at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Pêche à l’écrevisse Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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