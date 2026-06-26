Atelier Origami Estival La Taniere des Jeux Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Atelier Origami Estival

La Taniere des Jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

Tarif dégressif dès la 2ème personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Un atelier familial à la Tanière des jeux. Animé par Azacraft. Tout public à partir de 8 ans. 15h à 17h ou 17h30 à 19h30. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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La Taniere des Jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

A family workshop at La Tanière des jeux. Hosted by Azacraft. All ages 8 and up. 3pm to 5pm or 5:30pm to 7:30pm. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Atelier Origami Estival Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron