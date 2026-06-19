Monistrol-sur-Loire

Bivouac en forêt

777 route de cheucle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-18 11:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez passer une nuit inoubliable. Perché entre 10 et 20m de hauteur en pleine forêt. Les participants sont totalement sécurisés et l’ascension ne nécessite aucune condition physique particulière. Réservation obligatoire 06 01 77 31 41.

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777 route de cheucle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41

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English :

Come and spend an unforgettable night. Perched between 10 and 20m high in the middle of the forest. Participants are completely safe, and the climb requires no particular physical condition. Booking essential 06 01 77 31 41.

L’événement Bivouac en forêt Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron