Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Sur la trace des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon

Parking du pont de lignon Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Partez à la rencontre des traces laissées par les castors . Ce sera aussi l’occasion de découvrir des plantes sauvages. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Parking du pont de lignon Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Set out to explore the traces left by beavers. This will also be an opportunity to discover wild plants. Reservations are required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Sur la trace des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron