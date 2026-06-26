Sur la trace des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon Monistrol-sur-Loire
vendredi 14 août 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Sur la trace des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon
Parking du pont de lignon Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Partez à la rencontre des traces laissées par les castors . Ce sera aussi l’occasion de découvrir des plantes sauvages. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Parking du pont de lignon Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Set out to explore the traces left by beavers. This will also be an opportunity to discover wild plants. Reservations are required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Sur la trace des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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