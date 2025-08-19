Saison Culturelle Ciné doc « La Guyane Une pépite en Amazonie » de Yohann Brichet

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Billetterie sur place tarif unique = 5€

Dans cette lointaine région d’outre-mer, Yohann Brichet nous emmène à pied, en avion, 4×4 ou pirogue à la découverte d’un territoire préservé et unique au monde doté d’un écosystème unique. Marquée par la colonisation, l’esclavagisme, la ruée vers l’or, la création du bagne, la création de la base spatiale européenne…la Guyane est un contraste, autant de facettes différentes que d’aventures à vivre.

Café / Goûter à l’entracte.

Echanges avec le réalisateur à l’issue de la diffusion.

Tout public 14h30 à l’Arvest

Table thématique à la bibliothèque du 25 mars au 1er avril. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle Ciné doc « La Guyane Une pépite en Amazonie » de Yohann Brichet Pleyben a été mis à jour le 2025-08-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE