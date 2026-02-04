Saison culturelle comédie musical Richard cœur 2 lion Beauzac
Saison culturelle comédie musical Richard cœur 2 lion Beauzac samedi 25 avril 2026.
Saison culturelle comédie musical Richard cœur 2 lion
AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Réservation en ligne sur www.billetweb.fr 10 €, Sur place 12€
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Comédie musicale, Richard cœur 2 lion. Espace La Dorlière . Placement libre assis. Réservation en ligne sur www.billetweb.fr
AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Musical, Richard c?ur 2 lion. Espace La Dorlière . Free seating. Book online at www.billetweb.fr
