Chorale Choeur à Coeurs en concert Beauzac
Chorale Choeur à Coeurs en concert Beauzac samedi 6 juin 2026.
Chorale Choeur à Coeurs en concert
Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une quarantaine de choristes dirigés par Valérie Charlot vous font voyager en chanson sur le thème de l’Eurovision.
Plus de renseignement à CHORALE-BEAUZAC.43590@orange.fr ou au 06.35.91.92.69
.
Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74 chorale-beauzac.43590@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Some forty choristers, led by Valérie Charlot, will take you on a musical journey on the theme of Eurovision.
Further information at CHORALE-BEAUZAC.43590@orange.fr or 06.35.91.92.69
L’événement Chorale Choeur à Coeurs en concert Beauzac a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron