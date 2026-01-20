Chorale Choeur à Coeurs en concert

Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une quarantaine de choristes dirigés par Valérie Charlot vous font voyager en chanson sur le thème de l’Eurovision.

Plus de renseignement à CHORALE-BEAUZAC.43590@orange.fr ou au 06.35.91.92.69

.

Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74 chorale-beauzac.43590@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Some forty choristers, led by Valérie Charlot, will take you on a musical journey on the theme of Eurovision.

Further information at CHORALE-BEAUZAC.43590@orange.fr or 06.35.91.92.69

L’événement Chorale Choeur à Coeurs en concert Beauzac a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron