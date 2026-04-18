projection du film d ‘Henri Chanal CEUX DE HAUTE LOIRE 1939-1945 Mémoires et Hommages salle Espace des remparts Beauzac

Beauzac

projection du film d ‘Henri Chanal CEUX DE HAUTE LOIRE 1939-1945 Mémoires et Hommages

salle Espace des remparts Rue des remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Le Souvenir Francais comité des Sucs et la mairie de Beauzac proposent salle des remparts la projection du film d Henri Chanal, CEUX DE HAUTE LOIRE 1939 1945 Mémoires et Hommages.

Entrée libre au chapeau .

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salle Espace des remparts Rue des remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Souvenir Francais comité des Sucs and Beauzac town council are organizing a screening of Henri Chanal’s film CEUX DE HAUTE LOIRE 1939 1945 Mémoires et Hommages in the Salle des Remparts.

Free admission by hat.

L’événement projection du film d ‘Henri Chanal CEUX DE HAUTE LOIRE 1939-1945 Mémoires et Hommages Beauzac a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron