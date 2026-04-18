projection du film d ‘Henri Chanal CEUX DE HAUTE LOIRE 1939-1945 Mémoires et Hommages salle Espace des remparts Beauzac
projection du film d ‘Henri Chanal CEUX DE HAUTE LOIRE 1939-1945 Mémoires et Hommages salle Espace des remparts Beauzac mercredi 6 mai 2026.
Beauzac
projection du film d ‘Henri Chanal CEUX DE HAUTE LOIRE 1939-1945 Mémoires et Hommages
salle Espace des remparts Rue des remparts Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Le Souvenir Francais comité des Sucs et la mairie de Beauzac proposent salle des remparts la projection du film d Henri Chanal, CEUX DE HAUTE LOIRE 1939 1945 Mémoires et Hommages.
Entrée libre au chapeau .
.
salle Espace des remparts Rue des remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Souvenir Francais comité des Sucs and Beauzac town council are organizing a screening of Henri Chanal’s film CEUX DE HAUTE LOIRE 1939 1945 Mémoires et Hommages in the Salle des Remparts.
Free admission by hat.
L’événement projection du film d ‘Henri Chanal CEUX DE HAUTE LOIRE 1939-1945 Mémoires et Hommages Beauzac a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Beauzac (Haute-Loire)
- Exposition Salle Espace des Remparts Beauzac 25 avril 2026
- Saison culturelle comédie musical Richard cœur 2 lion Beauzac 25 avril 2026
- Chorale Choeur à Coeurs en concert Beauzac 7 juin 2026
- Séjour itinérant sur le GR3 Source et gorges de la Loire Beauzac 13 octobre 2026