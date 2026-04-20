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Exposition Salle Espace des Remparts Beauzac

Exposition Salle Espace des Remparts Beauzac samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Espace des Remparts

Adresse : Rue des Remparts

Ville : 43590 Beauzac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Beauzac

Exposition

Salle Espace des Remparts Rue des Remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

Exposition de l’Atelier Terre de Beauzac. Salle Espace des Remparts. 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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Salle Espace des Remparts Rue des Remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74 

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English :

Exhibition by Atelier Terre de Beauzac. Espace des Remparts hall. 10am to 12:30pm and 2pm to 6pm.

L’événement Exposition Beauzac a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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