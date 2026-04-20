Exposition Salle Espace des Remparts Beauzac
Exposition Salle Espace des Remparts Beauzac samedi 25 avril 2026.
Beauzac
Exposition
Salle Espace des Remparts Rue des Remparts Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Exposition de l’Atelier Terre de Beauzac. Salle Espace des Remparts. 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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Salle Espace des Remparts Rue des Remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
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English :
Exhibition by Atelier Terre de Beauzac. Espace des Remparts hall. 10am to 12:30pm and 2pm to 6pm.
L’événement Exposition Beauzac a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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