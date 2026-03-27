Séjour itinérant sur le GR3 Source et gorges de la Loire

Territoire Gorges de la Loire Beauzac Haute-Loire

Tarif : 215 – 215 – 215 EUR

ce tarif comprend

– la pension complète 3 jours 2 nuits du mardi soir au jeudi midi déjeuner du mercredi et jeudi sous forme de panier pique-nique.

– l’hébergement en gîte d’étapes, en chambre partagée.

– les animations

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Soirée Spa Ozen au centre aquatique l’Ozen (2h30),

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L’accès au château de Rochebaron et son spectacle de rapaces,

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La visite du château d’Aurec.

– le transfert en minibus Confolent centre aquatique l’Ozen.

– la taxe de séjour et le linge de lit.



Ce tarif ne comprend pas

– le retour en train de Aurec à Retournac

– le pique-nique du mardi midi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 09:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-13

Inscrivez-vous et tentez l’aventure d’un séjour de 3 jours sur le mythique GR 3 Source & Gorges de la Loire ! Inscrivez-vous à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron au 04 71 66 95 44 et sur gorgesdelaloire.fr

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Territoire Gorges de la Loire Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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English :

Sign up for a 3-day adventure on the mythical GR 3 Source & Gorges de la Loire ! To register, call the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office on 04 71 66 95 44 or visit gorgesdelaloire.fr

L’événement Séjour itinérant sur le GR3 Source et gorges de la Loire Beauzac a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron