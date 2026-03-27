Séjour itinérant sur le GR3 Source et gorges de la Loire Beauzac
Séjour itinérant sur le GR3 Source et gorges de la Loire Beauzac mardi 13 octobre 2026.
Séjour itinérant sur le GR3 Source et gorges de la Loire
Territoire Gorges de la Loire Beauzac Haute-Loire
Tarif : 215 – 215 – 215 EUR
ce tarif comprend
– la pension complète 3 jours 2 nuits du mardi soir au jeudi midi déjeuner du mercredi et jeudi sous forme de panier pique-nique.
– l’hébergement en gîte d’étapes, en chambre partagée.
– les animations
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Soirée Spa Ozen au centre aquatique l’Ozen (2h30),
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L’accès au château de Rochebaron et son spectacle de rapaces,
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La visite du château d’Aurec.
– le transfert en minibus Confolent centre aquatique l’Ozen.
– la taxe de séjour et le linge de lit.
Ce tarif ne comprend pas
– le retour en train de Aurec à Retournac
– le pique-nique du mardi midi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 09:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-13
Inscrivez-vous et tentez l’aventure d’un séjour de 3 jours sur le mythique GR 3 Source & Gorges de la Loire ! Inscrivez-vous à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron au 04 71 66 95 44 et sur gorgesdelaloire.fr
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Territoire Gorges de la Loire Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
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English :
Sign up for a 3-day adventure on the mythical GR 3 Source & Gorges de la Loire ! To register, call the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office on 04 71 66 95 44 or visit gorgesdelaloire.fr
L’événement Séjour itinérant sur le GR3 Source et gorges de la Loire Beauzac a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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