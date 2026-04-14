Beauzac

Repas et concert Les As’orties

la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Concert gratuit avec le Groupe Les AS’ORTIES’, variété Française. Repas payant organisé par le comité des fêtes de Beauzac, repas sur réservation à l’Office de Tourisme et sur le site helloasso.

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la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

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English :

Free concert with the group Les AS’ORTIES , French variety. Paying meal organized by the Beauzac Festival Committee. Reservations required at the Tourist Office and on the helloasso website.

L’événement Repas et concert Les As’orties Beauzac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron