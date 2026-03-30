Grande vente printemps/été de la croix rouge vestiboutique croix rouge Beauzac

Grande vente printemps/été de la croix rouge

vestiboutique croix rouge place du marché Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

La VESTIBOUTIQUE de la Croix-Rouge organise une grande braderie à la vestiboutique et chapiteau. Pensez à vos sacs.

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vestiboutique croix rouge place du marché Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

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English :

The Red Cross VESTIBOUTIQUE is organizing a big sale at the vestiboutique and marquee. Don’t forget your bags.

L’événement Grande vente printemps/été de la croix rouge Beauzac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron