Grande vente printemps/été de la croix rouge vestiboutique croix rouge Beauzac
Grande vente printemps/été de la croix rouge vestiboutique croix rouge Beauzac vendredi 10 avril 2026.
Grande vente printemps/été de la croix rouge
vestiboutique croix rouge place du marché Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
La VESTIBOUTIQUE de la Croix-Rouge organise une grande braderie à la vestiboutique et chapiteau. Pensez à vos sacs.
.
vestiboutique croix rouge place du marché Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Red Cross VESTIBOUTIQUE is organizing a big sale at the vestiboutique and marquee. Don’t forget your bags.
L’événement Grande vente printemps/été de la croix rouge Beauzac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Beauzac (Haute-Loire)
- Vide Grenier dse Remparts Beauzac 5 avril 2026
- Clin d’oeil des Médiathèques Médiathèque Beauzac 9 avril 2026
- Café numérique spéciale Intelligence Artificielle médiathèque Beauzac 11 avril 2026
- Concert les NAUSTALS années 70/80 Beauzac 11 avril 2026
- Marche, vtt, repas sapeurs pompiers Beauzac 12 avril 2026