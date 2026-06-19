A la chasse aux trésors à dos de poney Ecuries des 3 vallées Beauzac samedi 22 août 2026.

Beauzac

A la chasse aux trésors à dos de poney

Ecuries des 3 vallées Chazelet Beauzac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Monte sur ton poney et en avant pour une chasse aux trésors autour du centre équestre à Chazelet ! (Un adulte doit tenir la longe). Goûter.

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Ecuries des 3 vallées Chazelet Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

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English :

Hop on your pony and let’s go on a treasure hunt around the Chazelet equestrian center! (An adult must hold the lead rope). Snack.

L’événement A la chasse aux trésors à dos de poney Beauzac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron