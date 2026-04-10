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Estivales Beauzacoises concert de Volcanic place de la Mairie Beauzac

Estivales Beauzacoises concert de Volcanic place de la Mairie Beauzac samedi 29 août 2026.

Lieu
place de la Mairie
Adresse
PARVIS DE LA MAIRIE
Ville
43590 Beauzac
Département
Haute-Loire
Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Beauzac

Estivales Beauzacoises concert de Volcanic

place de la Mairie PARVIS DE LA MAIRIE Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Estivales Beauzacoises concert de Volcanic Place de la Mairie. Les plus grands hits des années 70 à aujourd’hui. Possibilité de se restaurer sur place.
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place de la Mairie PARVIS DE LA MAIRIE Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49 

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English :

Beauzacoises Summer Festival: %AB Volcanic %BB concert at Place de la Mairie. The greatest hits from the ’70s to today. Food available on site.

L’événement Estivales Beauzacoises concert de Volcanic Beauzac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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