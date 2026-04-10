Estivales Beauzacoises concert de Volcanic place de la Mairie Beauzac samedi 29 août 2026.

Beauzac

Estivales Beauzacoises concert de Volcanic

place de la Mairie PARVIS DE LA MAIRIE Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Estivales Beauzacoises concert de Volcanic Place de la Mairie. Les plus grands hits des années 70 à aujourd’hui. Possibilité de se restaurer sur place.

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place de la Mairie PARVIS DE LA MAIRIE Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49

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English :

Beauzacoises Summer Festival: %AB Volcanic %BB concert at Place de la Mairie. The greatest hits from the ’70s to today. Food available on site.

L’événement Estivales Beauzacoises concert de Volcanic Beauzac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron