Estivales Beauzacoises concert de Volcanic place de la Mairie Beauzac
Estivales Beauzacoises concert de Volcanic place de la Mairie Beauzac samedi 29 août 2026.
Beauzac
Estivales Beauzacoises concert de Volcanic
place de la Mairie PARVIS DE LA MAIRIE Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Estivales Beauzacoises concert de Volcanic Place de la Mairie. Les plus grands hits des années 70 à aujourd’hui. Possibilité de se restaurer sur place.
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place de la Mairie PARVIS DE LA MAIRIE Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
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English :
Beauzacoises Summer Festival: %AB Volcanic %BB concert at Place de la Mairie. The greatest hits from the ’70s to today. Food available on site.
L’événement Estivales Beauzacoises concert de Volcanic Beauzac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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