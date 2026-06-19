Balade contée Beauzac
mercredi 19 août 2026 · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Balade contée
Route de la Garenne Beauzac Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Promenons nous dans les … . Peu importe ou nous allons, tant que les histoires nous font rêver et voyager. Venez écouter, chanter, marcher un peu. Venez partager un moment en famille avec Manue du collectif Kons’lDiz. Réservation à l’Office de Tourisme
.
Route de la Garenne Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
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English :
Let’s take a walk through the… It doesn’t matter where we go, as long as the stories make us dream and take us on a journey. Come listen, sing, and take a little walk. Come share a family moment with Manue from the Kons’lDiz collective. Reservations at the Tourist Office
L’événement Balade contée Beauzac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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