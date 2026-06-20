Concours de pétanque, soupe aux choux, burger frites stade Beauzac

Beauzac

Concours de pétanque, soupe aux choux, burger frites

stade route du stade Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Au stade de Beauzac organisé par l’ACCA de Beauzac. Après-midi concours de pétanque, buvette, hot dogs, frites. Soirée dansante, soupe aux choux, burgers + frites. Pour les repas réservation avant le 20 juin à l’Office de Tourisme ou sur hello asso.

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stade route du stade Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

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English :

At Beauzac stadium, organized by the Beauzac ACCA. Afternoon pétanque competition, refreshment bar, hot dogs, French fries. Evening dance, cabbage soup, burgers + French fries. For meals, book before June 20 at the Tourist Office or on hello asso.

L’événement Concours de pétanque, soupe aux choux, burger frites Beauzac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron